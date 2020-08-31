Пандемия коронавируса , 31 авг, 14:15
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Российским вузам поручили подготовиться к ограничениям из-за COVID-19
Руководители российских вузов, подведомственных Минобрнауки, должны быть готовы к возобновлению ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в приказе министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова (документ есть у РБК).
«Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации», — говорится в приказе.
В частности, если эпидемическая обстановка ухудшится, вузы должны будут перевести студентов на дистанционное обучение.
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