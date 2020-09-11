Памфилова предложила ввести ночные дежурства для наблюдения за выборами

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что Центризбирком предоставит гражданам беспрецедентные возможности для наблюдения за сентябрьскими выборами, в том числе устраивая ночные дежурства. Об этом она сообщила в информационном центре ЦИК, передает ТАСС.

«Мы предоставили беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса, партий, самовыдвиженцев для наблюдения», — утверждает Памфилова.

Она заявила, что у всех «есть возможность участвовать в наблюдении, никого не отвергаем».

В то же время Памфилова предупредила, что если кто-то намерен использовать эти возможности для провокаций, то ЦИК готова и к этому.

«Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное, мы идем навстречу всем тем, у кого есть хоть малейшие сомнения, что могут быть нарушения», — предложила глава ЦИК.

Вместе с тем она призвала всех потрудиться, «если хотите, чтобы выборы были честными», но «только не языком», и не тратить энергию на фабрикование заведомо ложной информации.

Памфилова сообщила 24 июля, что голосование на региональных и местных выборах в сентябре 2020 года пройдет в течение трех дней. Основной день голосования — 13 сентября, а досрочное пройдет 11 и 12 сентября.

Кроме прямых выборов губернаторов в 18 регионах 11–13 сентября в России в 11 субъектах пройдут выборы депутатов местных парламентов, довыборы депутатов в Госдуму в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.