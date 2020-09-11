Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 12:54
Глава ЕЦБ: мы продолжаем работу в области цифрового евро Крипто, 17:03 Белорусский СК завел дело после акции «Марш единства» в Минске Общество, 16:57 Памфилова предложила ввести ночные дежурства для наблюдения за выборами Общество, 16:52 Cadillac построил лимузин на базе кроссовера XT5 Авто, 16:51 Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы «РБК Стиль» и Hugo Boss, 16:50 Федун сообщил о предложениях продать трех игроков «Спартака» Спорт, 16:47 Путин заявил о необходимости защитить россиян от техногенных аварий Общество, 16:41 Спагетти из тунца и фетучини из клюквы: что пробовать в Москве осенью Стиль, 16:31 Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи Политика, 16:23 Чемпионка мира по футболу подписала контракт с мужской командой Спорт, 16:23 Доктор Мясников предложил радоваться росту числа зараженных COVID-19 Общество, 16:20 В Армении ввели карантин до 11 января из-за коронавируса Общество, 16:18 Руководители СМИ Екатеринбурга выступили против «казачьих патрулей» Общество, 16:09 Как сопротивление сотрудников изменениям превратить в поддержку Pro, 16:04
День выборов ,  
0 

Памфилова предложила ввести ночные дежурства для наблюдения за выборами

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что Центризбирком предоставит гражданам беспрецедентные возможности для наблюдения за сентябрьскими выборами, в том числе устраивая ночные дежурства. Об этом она сообщила в информационном центре ЦИК, передает ТАСС.

«Мы предоставили беспрецедентные возможности для всех участников избирательного процесса, партий, самовыдвиженцев для наблюдения», — утверждает Памфилова.

Она заявила, что у всех «есть возможность участвовать в наблюдении, никого не отвергаем».

В то же время Памфилова предупредила, что если кто-то намерен использовать эти возможности для провокаций, то ЦИК готова и к этому.

«Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное, мы идем навстречу всем тем, у кого есть хоть малейшие сомнения, что могут быть нарушения», — предложила глава ЦИК.

Вместе с тем она призвала всех потрудиться, «если хотите, чтобы выборы были честными», но «только не языком», и не тратить энергию на фабрикование заведомо ложной информации.

Памфилова объявила о трехдневном голосовании на выборах в сентябре
Политика
Элла Памфилова <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -179px; top: -4px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

Памфилова сообщила 24 июля, что голосование на региональных и местных выборах в сентябре 2020 года пройдет в течение трех дней. Основной день голосования — 13 сентября, а досрочное пройдет 11 и 12 сентября.

Кроме прямых выборов губернаторов в 18 регионах 11–13 сентября в России в 11 субъектах пройдут выборы депутатов местных парламентов, довыборы депутатов в Госдуму в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.

Теги: ЦИК, Элла Памфилова, выборы, наблюдатели
Материалы по теме
Памфилова предложила забыть о «нормальных условиях» проведения выборов
Политика
Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель
Политика
В ЦИК предупредили о возможной ликвидации партии племянника Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter