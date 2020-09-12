ОП сравнила активность на региональных выборах и голосовании по поправкам

Правозащитники не привели конкретных цифр, но отметили, что населении активнее голосует на региональных выборах, чем на референдуме по поправкам в Конституцию. Выборы начались 11 сентября и продлятся три дня

Досрочные выборы губернатора Костромской области (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Россияне проявляют большую активность на начавшемся 11 сентября предварительном голосовании в регионах по сравненюю с референдумом по поправкам в Конституцию. Об этом заявил председатель координационного совета при Общественной палате России по контролю за голосованием Максим Григорьев.

«После общероссийского референдума (по поправкам в Конституцию) перед этими выборами многие говорили, что явка будет меньше. Мы видим обратную ситуацию: уже сейчас по итогам первого дня мы можем констатировать, что активность людей даже больше, чем на общероссийском голосовании», — рассказал Григорьев.

Он отметил, что явка по итогам первого дня очень большая, однако не привел конкретных цифр. При этом Григорьев сообщил об уменьшении количества жалоб.

«Данные из ЦИК на 11 сентября. Было 2300 звонков. На прошлых выборах было 3700. То есть, мы видим уменьшение количества обращений, различных жалоб», — пояснил член ОП.