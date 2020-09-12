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ОП сравнила активность на региональных выборах и голосовании по поправкам

Правозащитники не привели конкретных цифр, но отметили, что населении активнее голосует на региональных выборах, чем на референдуме по поправкам в Конституцию. Выборы начались 11 сентября и продлятся три дня
Досрочные выборы губернатора Костромской области
Досрочные выборы губернатора Костромской области (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Россияне проявляют большую активность на начавшемся 11 сентября предварительном голосовании в регионах по сравненюю с референдумом по поправкам в Конституцию. Об этом заявил председатель координационного совета при Общественной палате России по контролю за голосованием Максим Григорьев. 

«После общероссийского референдума (по поправкам в Конституцию) перед этими выборами многие говорили, что явка будет меньше. Мы видим обратную ситуацию: уже сейчас по итогам первого дня мы можем констатировать, что активность людей даже больше, чем на общероссийском голосовании», — рассказал Григорьев.

Он отметил, что явка по итогам первого дня очень большая, однако не привел конкретных цифр. При этом Григорьев сообщил об уменьшении количества жалоб.

Памфилова предложила ввести ночные дежурства для наблюдения за выборами
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Данные из ЦИК на 11 сентября. Было 2300 звонков. На прошлых выборах было 3700. То есть, мы видим уменьшение количества обращений, различных жалоб», — пояснил член ОП.

Григорьев отметил, что снижение жалоб не означает отсутствие нарушений. В качестве примера он привел вброс бюллетеней на участке в Ростовской области, где результаты голосования были признаны недействительными.

В июле председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что сентябрьские выборы в регионах пройдут в течение трех дней: 11 и 12 сентября будет досрочное голосование, 13 сентября станет основным днем.

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Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель
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Элла Памфилова

В эти дни в 18 регионах страны пройдут выборы губернаторов, в 11 субъектов — выборы депутатов местных законодательных органов, в 28 регионах выборы депутатов в Госдуму в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в столицах 22 регионов.

В пятницу Памфилова сообщила, что ЦИК предоставит гражданам беспрецедентную возможность организовывать ночные дежурства для участников избирательного процесса. Таким образом Центризбирком намерен обеспечить прозрачноть голосования и отсутствие нарушений.

Автор: Михаил Котляр
Теги: выборы, голосование, Россия
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Памфилова предложила ввести ночные дежурства для наблюдения за выборами
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