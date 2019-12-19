Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади. Такое заявление он сделал в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 1».

«На мой взгляд, это не нужно трогать», — сказал он, пояснив, что для многих россиян это связано с достижениями страны в прошлом. Путин отметил, что государству просто «нужно идти вперед», а также активно развиваться.

«Что касается фигуры Ленина — он был не государственный деятель, а скорее революционер», — добавил президент. Путин заявил, что его решения связать будущее страны с судьбой одной партии привели к негативным последствиям в будущем. «Партия начала разваливаться — и страна за ней посыпалась», — сказал он.