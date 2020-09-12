Более 30 человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Германии

Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

31 человек получил ранения в результате ДТП с участием автобуса на севере Германии в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, трое в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Nordkurier.

Как рассказали в полиции, причина аварии пока устанавливается. Одна из версий — водитель уснул за рулем.

Автобус направлялся в сторону Гамбурга и упал в кювет на трассе недалеко от города Вебелльн. Авария произошла в 05:45 утра (04:45 мск). Раненые направлены в ближайшую больницу, сообщил пресс-секретарь.

31 августа в Воронежской области микроавтобус съехал в кювет. В результате аварии погибли два человека, пятеро получили травмы.

Также в результате аварии с участием автобуса в Дагестане пострадали 17 человек. Инцидент произошел 30 августа. Автобус столкнулся со слетевшим колесом от «КамАЗа».