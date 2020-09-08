В Кабардино-Балкарии в ДТП с пассажирской «Газелью» пострадали 13 человек

Фото: Николай Титов / Global Look Press

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в результате столкновения двух легковых автомобилей и пассажирской «Газели» пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Об этом РБК сообщили в минздраве республики.

Все пострадавшие были госпитализированы, состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

«Один человек в тяжелом состоянии в РКБ, в Баксанской больнице восемь человек средней тяжести и еще трое тяжелых», — сообщили РБК в пресс-службе республиканского минздрава.

В пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии сообщили, что автомобиль «ВАЗ 2121», двигаясь по автодороге Баксан — Прохладный в сторону города Прохладный, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Газель». В результате удара «Газель» столкнулась с автомобилем Mercedes.