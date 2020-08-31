В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Фото: ГУ МВД по Воронежской области

На трассе в Ольховатском районе Воронежской области микроавтобус Renault Trafic (не рейсовый) съехал в кювет. В результате аварии два человека погибли. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Погибли пассажиры1983 года рождения и1948 года рождения. Остальные пассажиры микроавтобуса пострадали.

Позже в полиции уточнили, что погибла 72-летняя пассажирка, в больницу с травмами разной степени тяжести доставили еще пять человек, находившихся в салоне.

В МВД добавили, что ДТП произошло 31 августа в 4:20 на 226-м километре трассы Белгород — Павловск. По предварительной версии, 37-летний водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны Ростова — на-Дону в направлении Белгорода, уснул за рулем, после чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.