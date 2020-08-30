СК уточнил число пострадавших в ДТП с автобусом в Дагестане

Фото: Следственный комитет РФ

В ДТП с автобусом, который 30 августа столкнулся со слетевшим колесом от «КамАЗ» в Дагестане, пострадали 17 человек, Следственный комитет проводит доследственную проверку происшествия. Об этом говорится в опубликованном сообщении на сайте следственного управления СК республики.

Следователи предварительно установили, что на трассе Астрахань — Махачкала на территории Тарумовского района от прицепа автомобиля «КамАЗ» во время движения отлетело колесо, которое врезалось в рейсовый автобус. В результате происшествия пострадали 17 человек. Назначена проверка по факту «ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей уполномоченными должностными лицами, бездействие которых повлекло возникновение дорожно-транспортного происшествия».

Сообщается, что руководитель следственного управления СК по Республике Дагестан Анатолий Щуров взял ход проверки на особый контроль. Кроме того, СК даст правовую оценку действиям водителя автобуса по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Следователи продолжают осмотр места ДТП и поврежденного автотранспорта, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший рейсом Махачкала — Москва, опрокинулся в кювет после того, как в него влетело колесо от «КамАЗа». Всего в транспортном средстве находились 45 человек. Первоначально говорилось об 11 пострадавших.