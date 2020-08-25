На МКС завершили изоляцию экипажа после утечки воздуха

Экипаж изолировали 21 августа, после того как на станции зафиксировали падение давления. Накануне в «Роскосмосе» сообщили, что все проверенные модули МКС герметичны

Фото: Jerry Wright / NASA

Члены экипажа Международной космической станции (МКС) завершили изоляцию в двух российских модулях, связанную с поиском места утечки воздуха, и начали процесс открытия люков. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает ТАСС.

«Центр управления полетами (ЦУП) дал команду экипажу МКС на открытие люков между российским и американским сегментами станции», — рассказали в госкорпорации.

Место утечки все еще не найдено, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Роскосмоса». Накануне в госкорпорации сообщили, что все проверенные модули МКС герметичны.

Изоляция экипажа началась на прошлой неделе, после того как 20 августа на станции зафиксировали падение давления. По словам руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко, это, скорее всего, произошло в модулях американского сегмента. В госкорпорации заверили, что угрозы для станции и экипажа нет.