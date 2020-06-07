«Роскосмос» запатентовал «ловушку» для космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала устройство для сбора мусора на околоземной орбите. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бюллетень Роспатента.

В описании к документу говорится, что изобретение представляет собой сеть с крупными ячейками конической формы на раздвижной рамке. Устройство оснащено маневровыми двигателями и прикрепляется за вершину к космическому кораблю тросом.

Таким «сачком» можно поймать космический мусор и отбуксировать его для дальнейшего сожжения в плотных слоях атмосферы или же перевода на орбиту захоронения.

Ловушка позволяет очищать околоземную орбиту в том числе и от крупногабаритного мусора — отработавших космических аппаратов, ступеней ракет, разгонных блоков. Отмечается, что система позволяет осуществлять сбор мусора в автоматическом режиме.