Посольство России направило в Госдеп ноту из-за перевода Ярошенко

Россия направила ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения осужденного на 20 лет российского летчика Константина Ярошенко. Об этом заявил посол Анатолий Антонов, его слова приводятся на странице российского диппредставительства в Facebook.

Он отметил, что российское посольство обеспокоено решением американских властей, и добавил, что дипломатам не известно название, тип и режим тюрьмы, куда планируется этапировать Ярошенко

«С учетом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья», — подчеркнул Антонов.

Ранее адвокат российского летчика Алексей Тарасов сообщил, что его подзащитного планируют перевести в частную тюрьму, в связи с чем сейчас тот находится на карантине. По словам адвоката, Ярошенко ограничили доступ к телефону.