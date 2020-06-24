Адвокат сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

В переговорах по вопросу обмена отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко есть «определенные подвижки», сообщил их адвокат Алексей Тарасов. Его слова передает «РИА Новости».

По словам адвоката, пока нет «громких объявлений» для прессы, однако переговоры идут. Существует «хорошая перспектива» того, что в судьбе заключенных «в ближайшее время будут изменения», сказал Тарасов.

При этом адвокат не стал раскрывать детали возможного обмена и отметил, что не знает, «как в конечном итоге это будет выглядеть».

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и позднее экстрадировали в США. В 2012 году его признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC и приговорили к 25 годам лишения свободы.