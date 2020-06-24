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Адвокат сообщил о «подвижках» в переговорах об обмене Бута и Ярошенко

В переговорах по вопросу обмена отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко есть «определенные подвижки», сообщил их адвокат Алексей Тарасов. Его слова передает «РИА Новости».

По словам адвоката, пока нет «громких объявлений» для прессы, однако переговоры идут. Существует «хорошая перспектива» того, что в судьбе заключенных «в ближайшее время будут изменения», сказал Тарасов.

При этом адвокат не стал раскрывать детали возможного обмена и отметил, что не знает, «как в конечном итоге это будет выглядеть».

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Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и позднее экстрадировали в США. В 2012 году его признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC и приговорили к 25 годам лишения свободы.

Российского летчика Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в США, где его обвинили в сговоре с целью контрабанды наркотиков на американскую территорию. Он получил 20 лет тюремного заключения.

Ранее,15 июня, адвокат американца Пола Уилана, приговоренного в России к 16 годам колонии за шпионаж, говорил, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко. При этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Россией и США.

Теги: США, обмен
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