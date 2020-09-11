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Адвокат сообщил о переводе летчика Ярошенко в частную тюрьму США

Осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко собираются перевести в частную тюрьму, заявил «РИА Новости» адвокат россиянина Алексей Тарасов. Сейчас он находится на карантине.

«Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму», — сказал Тарасов, добавив, что пока неясно, когда и куда переведут Ярошенко.

По его словам, россиянину ограничили доступ к телефону. С ним удалось связаться «вчера только на пару минут». Условия в изоляции — очень жесткие: «камера одиночная, маленькая», в душ пускают не каждый день, рассказал защитник.

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Летчика Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в Соединенные Штаты, где его обвинили в сговоре с целью контрабанды наркотиков и приговорили к 20 годам лишения свободы.

В июне адвокат сообщал об «определенных подвижках» в переговорах по вопросу обмена отбывающих срок Ярошенко и другого россиянина Виктора Бута, получившего 25 лет тюремного заключения по обвинению в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC. Существует «хорошая перспектива» того, что в судьбе осужденных россиян «в ближайшее время будут изменения», говорил он тогда.

Теги: Константин Ярошенко, США, тюрьма
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