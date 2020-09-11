Адвокат сообщил о переводе летчика Ярошенко в частную тюрьму США

Осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко собираются перевести в частную тюрьму, заявил «РИА Новости» адвокат россиянина Алексей Тарасов. Сейчас он находится на карантине.

«Константин находится на карантине в связи с переводом в частную тюрьму», — сказал Тарасов, добавив, что пока неясно, когда и куда переведут Ярошенко.

По его словам, россиянину ограничили доступ к телефону. С ним удалось связаться «вчера только на пару минут». Условия в изоляции — очень жесткие: «камера одиночная, маленькая», в душ пускают не каждый день, рассказал защитник.

Летчика Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в Соединенные Штаты, где его обвинили в сговоре с целью контрабанды наркотиков и приговорили к 20 годам лишения свободы.