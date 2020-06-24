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Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию

Виктор Бут (в центре)
Виктор Бут (в центре) (Фото: wr1 / Zuma / Global Look Press)

Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены», — сказала Москалькова.

Она отметила, что находится на связи с адвокатом Ярошенко и родными заключенного. По ее словам, они просили не раскрывать подробности.

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Также Москалькова заявила, что не может сообщить, увязывается ли возможность выдачи США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, с переговорами о возвращении Ярошенко и Бута. «Со мной этот вопрос не обсуждался официально, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос», — сказала она.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и позднее экстрадирован в Соединенные Штаты. В 2012 году его признали виновным в попытке продать оружие колумбийской террористической группировке FARC и приговорили к 25 годам лишения свободы.

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Пол Уилан

Российского летчика Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и экстрадировали в США. Там он получил 20 лет тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью контрабанды наркотиков на американскую территорию.

В июне 2020 года американца Пола Уилана приговорили в России к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. После этого адвокат Уилана заявил, что его подзащитного могут обменять на Бута или Ярошенко. Однако, по словам замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, Уилан не значится в схемах обменов заключенными между Россией и США.

Теги: Татьяна Москалькова, шпионаж
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