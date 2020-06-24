Москалькова заявила об обсуждении возвращения Ярошенко и Бута в Россию

Виктор Бут (в центре) (Фото: wr1 / Zuma / Global Look Press)

Вопрос возвращения в Россию осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута обсуждается, но переговоры пока не завершены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«Обсуждается вопрос возвращения Ярошенко и Бута. Вопрос держится в режиме конфиденциальности, переговоры не закончены», — сказала Москалькова.

Она отметила, что находится на связи с адвокатом Ярошенко и родными заключенного. По ее словам, они просили не раскрывать подробности.

Также Москалькова заявила, что не может сообщить, увязывается ли возможность выдачи США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, с переговорами о возвращении Ярошенко и Бута. «Со мной этот вопрос не обсуждался официально, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос», — сказала она.