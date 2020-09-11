Страны Вишеградской группы захотели ввести безвизовый режим с Белоруссией

Матеуш Моравецкий (Фото: Radek Pietruszka / Polska Agencja Prasowa / / Global Look Press)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении Польши, Венгрии, Чехии и Словакии ввести безвизовый режим для граждан Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

«Мы хотим предложить безвизовый режим для белорусских граждан», — объявил Моравецкий на пресс-конференции в польском городе Люблин.

Премьер также сообщил, что на предстоящем заседании Совета Европы представители Вишеградской группы (объединение Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, подписавших декларацию о стремлении к интеграции в европейские структуры) собирается предложить новый пакет мер по поддержке Белоруссии.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста. Демонстранты не признают итоги выборов, на которых, согласно официальной информации, победу одержал Александр Лукашенко. Они требуют проведения повторных выборов.