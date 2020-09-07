ЕС потребовал от Минска освободить задержанных по политическим мотивам

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения всех «задержанных по политическим мотивам». Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовано на сайте Евросоюза.



«ЕС ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных 9 августа президентских выборов», — говорится в заявлении.

«Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента», — отметил Боррель. В заявлении перечислены белорусские оппозиционеры, в том числе Мария Колесникова, о похищении которой оппозиция сообщила днем 7 сентября. Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил, что после воскресного марша оппозиции власти задержали 633 человека.

«Очевидно, что государственные органы в Белоруссии продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства», — отметил Боррель.

Он пообещал, что ЕС введет санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.