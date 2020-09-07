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ЕС потребовал от Минска освободить задержанных по политическим мотивам

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения всех «задержанных по политическим мотивам». Заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовано на сайте Евросоюза.

«ЕС ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных 9 августа президентских выборов», — говорится в заявлении.

«Мы решительно осуждаем непрекращающиеся произвольные и необъяснимые аресты и задержания по политическим мотивам в Белоруссии, которые происходят с самого начала предвыборной кампании президента», — отметил Боррель. В заявлении перечислены белорусские оппозиционеры, в том числе Мария Колесникова, о похищении которой оппозиция сообщила днем 7 сентября. Кроме того, верховный представитель ЕС по иностранным делам заявил, что после воскресного марша оппозиции власти задержали 633 человека.

МИД Великобритании потребовал у властей Белоруссии найти Колесникову
Политика
Мария Колесникова

«Очевидно, что государственные органы в Белоруссии продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства», — отметил Боррель.

Он пообещал, что ЕС введет санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.

Ранее МИД Великобритании заявил, что белорусские власти должны сделать своей главной задачей возвращение члена президиума координационного совета оппозиции республики Марии Колесниковой.

Белорусская оппозиция провела «Марш единства». Фоторепортаж
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Фото: TUT.by

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СМИ сообщили о похищении Колесниковой днем 7 сентября. Портал Tut.by писал со ссылкой на очевидца, что неизвестные в масках в центре Минска посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь», после чего тот уехал. В координационном совете подтвердили исчезновение Колесниковой, добавив, что на связь также перестали выходить еще несколько членов совета: пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов.

Теги: Белоруссия, Евросоюз, политзаключенный
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