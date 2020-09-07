МВД Белоруссии назвало число задержанных после акций оппозиции

Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции «Марш единства» (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В городах Белоруссии в ходе шествий участников акции оппозиции 6 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 633 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека», — добавила она.

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По ее данным, всего накануне в городах Белоруссии прошли 42 акции протеста. Общее число участников составило 31 тыс. человек, указала Чемоданова.

О том, что силовики начали массово задерживать участников оппозиционной акции «Марш единства» в Минске, 6 сентября сообщали Tut.by и Telegram-канал Nexta Live.