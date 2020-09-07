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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии назвало число задержанных после акций оппозиции

Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции «Марш единства»
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции «Марш единства» (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

В городах Белоруссии в ходе шествий участников акции оппозиции 6 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 633 человека. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека», — добавила она.

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По ее данным, всего накануне в городах Белоруссии прошли 42 акции протеста. Общее число участников составило 31 тыс. человек, указала Чемоданова.

О том, что силовики начали массово задерживать участников оппозиционной акции «Марш единства» в Минске, 6 сентября сообщали Tut.by и Telegram-канал Nexta Live.

По их данным, задержания начались у Дворца независимости — резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, когда большинство протестующих уже ушли оттуда. Позднее силовики начали задерживать протестующих по всему центру столицы, в том числе в парке Победы, на площади Свободы, на улице Немиге и проспекте Победителей. Правозащитный центр «Весна» вечером накануне сообщал о более 180 задержанных.

К протестующим у Дворца независимости в Минске вышел помощник Лукашенко
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Акция «Марш единства» прошла 6 сентября в Минске и других городах республики. До начала акции силовики оцепили площадь Независимости и Октябрьскую площадь и проспекты в центре города. Протестующие вышли на улицы в разных частях города и направились к Дворцу независимости. Численность акции в Минске СМИ оценили в 100 тыс. человек.

Также протестующие выходили на улицы в Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве и Бобруйске.
 

Теги: МВД, Белоруссия, Минск, задержания, оппозиция
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