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Домодедово повысит сборы с авиакомпаний

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Столичный аэропорт Домодедово из-за последствий пандемии коронавируса поднимет с 1 октября сборы с авиакомпаний, что приведет к удорожанию их билетов. Об этом РБК сообщила пресс-служба Домодедово.

«Индексация в пересчете на один билет составит порядка 100-130 руб, а в общих расходах авиакомпаний на один рейс не превысит 1-2%», — указано в сообщении.

Обновленные тарифы Домодедово будут соответствовать «рыночному уровню московского авиаузла» и, как отметили в пресс-службе, будут ниже сборов крупных региональных аэропортов.

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Аэропорт Домодедово

РБК направил запрос S7, для перевозчика Домодедово является базовым аэпортом.

Из данных, которые РБК предоставила пресс служба Домодедово, следует, что в целом удорожание составит от 9%. Цены поднимут, в том числе, за взлет и посадку самолетов, авиабезопасность, предоставление аэровокзального комплекса.

Аэропорт Домодедово увеличит сборы последним из всех столичных авиаузлов. Как пояснила пресс-служба, это связано с решением поддержать партнеров в кризисных условиях и отложить запланированный пересмотр тарифов. Однако он необходим, чтобы обеспечить беспрерывную работу инфраструктуры, сохранить рабочие места и безопасность перевозок.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В начале сентября стало известно, что операционный убыток крупнейших российских авиакомпаний в первом полугодии 2020 года составил 121 млрд руб. Основными факторами стали не только отмена рейсов, но и рост курса валют.

Как сообщил РБК заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров, по итогам 2020 года убытки от продаж российских пассажирских авиакомпаний могут вырасти до 200–250 млрд руб.

Теги: Домодедово, S7, коронавирус, сборы
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