Домодедово повысит сборы с авиакомпаний

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Столичный аэропорт Домодедово из-за последствий пандемии коронавируса поднимет с 1 октября сборы с авиакомпаний, что приведет к удорожанию их билетов. Об этом РБК сообщила пресс-служба Домодедово.

«Индексация в пересчете на один билет составит порядка 100-130 руб, а в общих расходах авиакомпаний на один рейс не превысит 1-2%», — указано в сообщении.

Обновленные тарифы Домодедово будут соответствовать «рыночному уровню московского авиаузла» и, как отметили в пресс-службе, будут ниже сборов крупных региональных аэропортов.

РБК направил запрос S7, для перевозчика Домодедово является базовым аэпортом.