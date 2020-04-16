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Wildberries сообщил о просьбах трудоустроить сотрудников Домодедово и KFC

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский аэропорт Домодедово, «Спортмастер», KFC, «Теремок» и десятки других компаний обратились к онлайн-ретейлеру Wildberries с предложениями о временной занятости своего персонала. Сообщение компании поступило в РБК.

25 марта Wildberries запустил новый сайт ВсемРабота. За три недели с предложениями о временной занятости своего персонала к онлайн-ретейлеру обратились десятки компаний, среди которых аэропорт Домодедово, Рокетбанк, KFC, «Спортмастер», KANZLER, Rolf, «Дочки-Сыночки», «Эконика», Kari, Samsonite, Baon, Sunlight, Melon Fashion Group, FUNDAY. Еще раньше к проекту присоединились FinnFlare, СТОКМАНН, Concept Group, «Кораблик», «Твое», Zenden, сеть ресторанов «Теремок», пекарни «Буше», семейные парки Zамания и агентство АНКОР.

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Помимо Wildberries о своей готовности принять новых сотрудников заявили и другие компании, в том числе «Лента», «Комус», «Красное&Белое», «МясновЪ», «Отдохни», SkyEng и АО «ЭР-Телеком Холдинг».

«Мы верим, что в сложное время бизнес может оказать поддержку своим сотрудникам, предложив временную занятость в других компаниях. Это позволит сохранить рабочие места в стране и доходы населения», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

По данным Wildberries, с 23 марта по 12 апреля компания пригласила на работу 5,4 тыс. человек, а также открыла еще более 4 тыс. вакансий в 340 населенных пунктах. Новые временные и постоянные вакансии появились в курьерской службе, пунктах выдачи заказов, распределительных центрах, а также в ИТ, контакт-центре и других подразделениях компании.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления о дополнительных мерах поддержки в сфере занятости в условиях эпидемии коронавируса. В ведомстве предложили переводить сотрудников компаний на временную занятость и предусмотреть для них возможность общественных работ.

Теги: Wildberries, трудоустройство, коронавирус, работа
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