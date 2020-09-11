Отравление Навального , 11 сен, 12:46
0
В Кремле заявили об отсутствии в планах Путина разговора с Меркель
Владимир Путин и Ангела Меркель
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует в ближайшее время созваниваться с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК.
«В планах нету такого телефонного разговора, поэтому вы знаете, что по всем актуальным вопросам осуществляются контакты», — сказал он.
Также Песков добавил, что в Кремле ожидают ответа на запрос Генпрокуратуры по Навальному.
Материал дополняется