В Кремле заявили об отсутствии в планах Путина разговора с Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует в ближайшее время созваниваться с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает корреспондент РБК.

«В планах нету такого телефонного разговора, поэтому вы знаете, что по всем актуальным вопросам осуществляются контакты», — сказал он.

Также Песков добавил, что в Кремле ожидают ответа на запрос Генпрокуратуры по Навальному.

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