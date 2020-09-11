Профессор предрек Польше соседство с «новой формой Российской империи»

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В Польше опасаются появления «новой формы Российской империи» у своих границ в случае объединения России и Белоруссии. Профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24 отметил, что Белоруссия имеет первостепенное значение для европейской безопасности.

По его словам, после распада СССР средством достижения стабильности в регионе стало создание суверенных государств. Для России же «характерна последовательная экспансия», считает профессор.

В августе Литва, Латвия и Польша предложили себя в качестве посредников в урегулировании кризиса в Белоруссии. Если Минск не согласится, страны пригрозили ввести санкции.

Позднее Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию более 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко, так как эти лица «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года», а также насильственное подавление мирных протестов. Минск утвердил асимметричные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии.