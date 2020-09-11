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Протесты в Белоруссии ,  
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Профессор предрек Польше соседство с «новой формой Российской империи»

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше опасаются появления «новой формы Российской империи» у своих границ в случае объединения России и Белоруссии. Профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский в интервью Polskie Radio 24 отметил, что Белоруссия имеет первостепенное значение для европейской безопасности.

По его словам, после распада СССР средством достижения стабильности в регионе стало создание суверенных государств. Для России же «характерна последовательная экспансия», считает профессор.

Минск обвинил четыре страны в попытке сменить власть в Белоруссии
Политика
Виктор Хренин

В августе Литва, Латвия и Польша предложили себя в качестве посредников в урегулировании кризиса в Белоруссии. Если Минск не согласится, страны пригрозили ввести санкции.

Позднее Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию более 30 гражданам Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко, так как эти лица «организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года», а также насильственное подавление мирных протестов. Минск утвердил асимметричные санкции против Литвы, Латвии и Эстонии.

В сентябре официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Польшу в неприкрытом вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. По ее мнению, Варшава оказывает давление на Минск, диктуя линию поведения оппозиции и поддерживая ее финансово.

Лукашенко ранее заявлял, что в первый день протестов в республике отследили звонки из Польши, Чехии и Великобритании, с помощью которых руководили действиями протестующих.

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Теги: Польша, Белоруссия, Россия
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