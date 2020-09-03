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Протесты в Белоруссии ,  
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Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Польша продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, диктуя линию поведения оппозиции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась в Facebook ведомства.

«Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь», — отметила Захарова.

По ее словам, Польша оказывает давление на Минск, в том числе через подконтрольные неправительственные организации. «Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», — сказала она.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Помимо этого, как заявила Захарова, Польша разворачивает пропагандистское информационное вещание для воздействия на белорусское общественное мнение, а также «привечает» у себя лидеров сил уличного протеста.

«Руководство Польши, в общем-то, в авангарде недружественной политики Евросоюза по отношению к Белоруссии, инициирует ужесточение санкций ЕС в отношении Минска», — отметила официальный представитель МИД России.

И поэтому, по ее словам, не может не настораживать появившаяся информация о высказывании первого лица Польши относительно готовности «взять под защиту отдельные регионы соседней республики».

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Мария Захарова

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что в первый день протестов, 9 августа, в Белоруссии отследили звонки из Польши, Чехии и Великобритании. По его словам, с помощью этих звонков направляли действия протестующих. Позже он также отмечал, что во время акций протеста имели место элементы внешнего вмешательства.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть более 10%. Оппозиция не признала итоги голосования, считая, что с результатом 70–80% победила Тихановская.

Теги: Белоруссия, массовые протесты, Польша, вмешательство
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