Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Польша продолжает неприкрыто вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, диктуя линию поведения оппозиции. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась в Facebook ведомства.

«Польские власти продолжают осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь», — отметила Захарова.

По ее словам, Польша оказывает давление на Минск, в том числе через подконтрольные неправительственные организации. «Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», — сказала она.

Помимо этого, как заявила Захарова, Польша разворачивает пропагандистское информационное вещание для воздействия на белорусское общественное мнение, а также «привечает» у себя лидеров сил уличного протеста.