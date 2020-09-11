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В Крыму проведут авиаработы по вызову осадков

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма заключил контракт с Центральной аэрологической обсерваторией — структурой Росгидромета — на оказание услуг по искусственному увеличению осадков в республике. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Конкурс на выполнение экспериментальных авиационных работ был объявлен 4 августа 2020 года. Сумма контракта — 25,4 млн руб.

Работы (.doc) будут выполняться с применением самолета, оснащенного системой вертикальной радиолокации облаков и осадков и бортовым измерительно-вычислительным комплексом (ИВК), включающим измеритель воздушной скорости, барометрической высоты, температуры наружного воздуха, а также систему сбора и первичной обработки данных.

Комплекс также должен состоять из измерителя водности облаков, самолетного конденсационного гигрометра, датчика температуры, иметь системы передачи данных «земля — борт — земля» и измерения скорости и направления ветра.

Кроме того, самолет должен иметь азотный генератор и устройства для отстрела пиропатронов с йодистым серебром с количеством зарядов не менее 300 единиц.

Завершить работы необходимо до 15 декабря текущего года.

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Политика
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

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В начале сентября в крымском управлении Росгидромета сообщили, что на полуострове из-за засухи в некоторых местах пересохли реки, питающие водохранилища. Из них жители Крыма получают питьевую воду. 85% потребностей сельского хозяйства обеспечивал Северо-Крымский канал. До 2014 года, пока Крым не вошел в состав России, вода по нему поступала из Днепра.

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым заявлял, что поручит правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой города. Развожаев попросил дополнительно 7,4 млрд руб., в том числе 3,6 млрд руб. — для капитального ремонта сетей водоснабжения.

Теги: Крым, осадки
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