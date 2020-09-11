Академик РАН сообщил об эффективности «Триазавирина» от COVID-19

Российский препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом в ходе испытаний в Китае дал положительный эффект, следует из промежуточных данных исследований. Об этом сообщил директор Института органического синтеза Уральского отделения РАН Валерий Чарушин во время пресс-конференции, его слова приводятся на сайте Уральского федерального университета.

В частности, препарат позволяет сократить продолжительность течения болезни и смягчает часть симптомов.

По словам Чарушина, российские ученые получили данные от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. «Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект», — рассказал он.

Испытания проводятся в 10 госпиталях провинции Хэйлунцзян. В исследованиях участвуют больные COVID-19 легкой и средней тяжести. Всего к ним привлечены 245 пациентов. Исследования также проходят в нескольких больницах Екатеринбурга.