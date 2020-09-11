Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 75,53 (-0,54) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 89,3 (-0,26) Инвестиции, 10 сен, 12:40
Академик РАН сообщил об эффективности «Триазавирина» от COVID-19 Общество, 01:01 Власти США раскрыли суть обвинений к попавшему под санкции россиянину Политика, 00:43 ПСЖ впервые за 14 лет проиграл «Лансу» Спорт, 00:31 Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам Общество, 00:00 Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов Общество, 10 сен, 23:50 Ученые поспорили о сроках выработки у россиян иммунитета от COVID-19 Общество, 10 сен, 23:37 «Яндекс.Такси» пошел на мировое с московской дорожной инспекцией Общество, 10 сен, 23:12 В Москве за сутки умерли девять человек с COVID-19 Общество, 10 сен, 23:07 Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана Политика, 10 сен, 22:52 Сейм Литвы призвал мир считать Тихановскую избранным лидером Белоруссии Политика, 10 сен, 22:46 Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный» пост Захаровой Политика, 10 сен, 22:32 В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж Общество, 10 сен, 22:23 Лукашенко предложил «нагадившим» протестующим восстановить Минск Политика, 10 сен, 22:17 Тихановская объяснила запись «ужасного» видео о причинах отъезда Политика, 10 сен, 22:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Академик РАН сообщил об эффективности «Триазавирина» от COVID-19

Российский препарат «Триазавирин» для борьбы с коронавирусом в ходе испытаний в Китае дал положительный эффект, следует из промежуточных данных исследований. Об этом сообщил директор Института органического синтеза Уральского отделения РАН Валерий Чарушин во время пресс-конференции, его слова приводятся на сайте Уральского федерального университета.

В частности, препарат позволяет сократить продолжительность течения болезни и смягчает часть симптомов.

По словам Чарушина, российские ученые получили данные от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. «Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект», — рассказал он.

Испытания проводятся в 10 госпиталях провинции Хэйлунцзян. В исследованиях участвуют больные COVID-19 легкой и средней тяжести. Всего к ним привлечены 245 пациентов. Исследования также проходят в нескольких больницах Екатеринбурга.

Центр им. Гамалеи ответил Lancet на вопросы о вакцине от коронавируса
Технологии и медиа
Фото: sputnikvaccine.com

Противовирусный препарат под названием «Триазавирин» разработали несколько лет назад специалисты Института органического синтеза. Вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин в марте говорил, что в настоящее время имеется ингаляционная форма «Триазавирина» — по его мнению, она более приемлема для лечения коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» РБК Pro: какие квартиры будут продаваться через 5 лет Как развивается и чего ждет российский рынок интим-товаров РБК Pro: как вести себя с разными типами переговорщиков. Инструкция

В феврале заместитель главы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что китайские ученые приступили к испытаниям российского препарата «Триазавирин».
 

Теги: Россия, коронавирус, препарат
Материалы по теме
В AstraZeneca прокомментировали приостановку испытаний вакцины от COVID
Общество
Мурашко объявил о начале третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса
Общество
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter