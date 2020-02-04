В Китае начали испытания российского препарата для борьбы с коронавирусом

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Китайские специалисты начали испытания российского препарата «Триазавирин» для борьбы с новым коронавирусом, заявил замглавы Минздрава Сергей Краевой, передает ТАСС.

«Китайцы взяли «Триазавирин», чтобы его испытать», — сообщил чиновник.

Потребность в испытаниях препарата появилась после вспышки неизвестной ранее коронавирусной инфекции в китайском Ухане в декабре 2019 года, после которой случаи заболевания зарегистрировали и в других странах. По последним данным, его жертвами стали 427 человек.

Минздрав включил в список препаратов для профилактики и лечения коронавирусной инфекции рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b. При этом в ведомстве отметили, что пока рекомендаций по лечению 2019-nCov нет. Предложенный в списке Минздрава рибавирин не является эффективным, что было доказано в ходе прошлых вспышек коронавирусных инфекций, говорил РБК пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.