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Военные дважды за день засекли над Баренцевым морем иностранные самолеты

Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 (Фото: Минобороны РФ / Global Look Press)

Над Баренцевым морем были замечены сначала патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, а затем стратегический самолет-разведчик R.1 Sentinel ВВС Великобритании. Об этом сообщает Национальный цент управления обороной России, передает ТАСС.

Российские средства контроля засекли цели над нейтральными водами. Для сопровождения норвежского самолета в воздух поднимали истребитель Северного флота МиГ-31, британский самолет сопроводил истребитель флота МиГ-29.

Иностранные воздушные суда не нарушили российскую государственную границу. Полет российских истребителей выполнялся в соответствии с международными нормами.

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Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил, что авиация стран НАТО регулярно выполняет тренировочные полеты с имитацией ракетных и бомбовых ударов по России. По его словам, раньше НАТО отправляло самолеты в меньшем количестве. «Сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов», — указал министр.

Теги: Россия, Баренцево море, перехват самолетов
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