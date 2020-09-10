Российские МиГ-29 еще раз вылетели на перехват самолетов ВВС Норвегии

Два российских истребителя МиГ-29 были подняты в воздух 9 сентября для сопровождения самолета радиотехнической разведки Falcon 20 и самолета базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии, которые приближались к границам России. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России, передает «Интерфакс».

«Российские истребители сопроводили самолеты ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. После разворота иностранных воздушных судов самолеты МиГ-29 благополучно вернулись на аэродром базирования», — заявили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что полет российских самолетов выполнялся в согласно международными правилами использования воздушного пространства. По данным Минобороны, российские военнослужащие не позволили ВВС Норвегии. нарушить государственные границы.

8 сентября в в Национальном центре управления обороной России сообщили РБК, что вылетел один МиГ-29, чтобы перехватить над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии. Норвежский летчик не нарушил границы России. Позднее, в этот же день, ТАСС сообщил, что МиГ-29 снова поднялся в воздух, но уже для того, чтобы перехватить норвежский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20.