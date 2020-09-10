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Депутаты вынесли замечание главе района Башкирии из-за событий на Куштау

Азамат Абдрахманов
Азамат Абдрахманов (Фото: Вадим Брайдов / ТАСС)

Совет депутатов вынес замечание главе администрации Ишимбайского района Башкирии Азамату Абдрахманову за нарушение этики муниципального служащего во время событий на горе Куштау, сообщает ТАСС.

Старший помощник прокурора республики Гузель Масагутова рассказала агентству, что прокурор муниципалитета направил совету письмо, в котором указал, что Абдрахманов допустил конфликт между экоактивистами и правительством региона.

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Глава района не считает себя виноватым в сложившейся ситуации. «Я не выступал и не выступаю против защитников Куштау. Там, на горе, действительно были хорошие люди, — сказал он изданию «Башинформ». — Многих из них <...> я вывел под свою личную ответственность, договаривался с полицией, чтобы они их не арестовывали».

Башкирская содовая компания получила разрешение на разработку месторождения на горе Куштау. Когда БСК приступила к вырубке на горе, экоактивисты вышли на протестные акции, которые переросли в столкновения между митингующими и правоохранительными органами.

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Радий Хабиров

17 августа в городе Ишимбай люди вышли на площадь с требованием отправить Абдрахманова в отставку. Активисты рассказали, что глава района агрессивно разгонял протестующих.

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Работы на горе прекратили. Глава Башкирии Радий Хабиров признал, что столкновения стали следствием «недоработки» республиканского правительства. Он заявил, что властям следует внимательнее следить за мнением граждан и «глубже понимать, что у них на душе». В начале сентября горе Куштау присвоили статус особо охраняемой природной территории республиканского значения.

Теги: депутаты, Башкирия
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