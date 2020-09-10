Трамп посоветовал не недооценивать Ким Чен Ына

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын здоров. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Ким Чен Ын в добром здравии. Никогда не стоит недооценивать его», — написал Трамп.

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что у лидера КНДР имеются серьезные проблемы со здоровьем. Как правило, они связаны с редкими появлениями Ким Чен Ына на публике.

В частности, в апреле телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им операции. Источники канала обратили внимание, что тот впервые за долгие годы пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена 15 апреля.