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Политика ,  
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Трамп посоветовал не недооценивать Ким Чен Ына

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын здоров. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Ким Чен Ын в добром здравии. Никогда не стоит недооценивать его», — написал Трамп.

СМИ сообщили о передаче части полномочий Ким Чен Ына его сестре
Политика
Ким Чен Ын&nbsp;с сестрой&nbsp;Ким Е Чжон

В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что у лидера КНДР имеются серьезные проблемы со здоровьем. Как правило, они связаны с редкими появлениями Ким Чен Ына на публике.

В частности, в апреле телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации сообщил об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им операции. Источники канала обратили внимание, что тот впервые за долгие годы пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена 15 апреля.

Позже разведка Южной Кореи заявила, что данные об операции не подтверждены. В конце мая Ким Чен Ын впервые после трехнедельного перерыва появился на публике.

В конце августа южнокорейская разведка сообщила, что Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре Ким Е Чжон.

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Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, США, КНДР
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