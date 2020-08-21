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Политика ,  
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СМИ сообщили о передаче части полномочий Ким Чен Ына его сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Е Чжон. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на данные южнокорейской разведки.

«Ким Чен Ын по-прежнему сохраняет абсолютную власть, но часть его полномочий постепенно передается. Ким Е Чжон является де-факто лидером номер два, однако, северокорейский лидер еще не выбрал себе преемника», — цитирует агентство сообщение разведки.

По данным агентства, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон сейчас по праву делегирования занимается общегосударственными делами. Также она отвечает за политику Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи.

Кроме того, «Ренхап» передает, что на двоих высокопоставленных чиновников возложены обязанности по управлению экономикой, а двое других назначены частично ответственными за вопросы обороны.

По данным южнокорейской разведки, делегирование власти направлено на то, чтобы минимизировать стресс, который испытывает Ким Чен Ын, находясь у власти. Также это должно снять с него вину в случае «провала его политики».

Материал дополняется

Теги: Ким Чен Ын, Северная Корея
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