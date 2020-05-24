Ким Чен Ын впервые после трехнедельного отсутствия появился на публике

Глава КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает Bloomberg, это стало первым за три недели появлением лидера Северной Кореи на публике. В свою очередь, южнокорейское агентство Yonhap пишет, что в последний раз он принимал участие в официальном мероприятии 1 мая.

Совещание было посвящено обсуждению «насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и сдерживания войны средствами внутренней и внешней политики», сообщает ЦТАК.

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