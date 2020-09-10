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В партии Титова предложили реформировать ЕГЭ

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Член Партии роста, общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский предложил министру просвещения России Сергею Кравцову изменить процедуру опротестования результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующее письмо на имя министра есть у РБК.

В письме Володарский сообщает, что к нему обратились учащиеся Челябинской области с просьбой дать возможность получения правильных ответов после написания экзамена.

«В процедуре ЕГЭ существует принципиальный недостаток. После ЕГЭ школьник не только не получает ответов решений, но и сами вопросы, на которые он отвечал, становятся недоступными», — отметил он. Володарский пояснил, что результаты проверки появляются в личном кабинете спустя полмесяца, по прошествии этого времени школьник практически не помнит задания и не может оценить поставленные оценки.

«Указанное подрывает доверие к качеству проверки и порождает множество необоснованных апелляций, которых бы могло не быть, имей школьник возможность заранее понять, в чем и как ошибся», — пояснил он.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В связи с этим член партии предлагает, чтобы в личном кабинете ученика после завершения экзамена публиковались не только правильные ответы, но и экзаменационные задания вместе с решениями ученика.

Кроме того, Володарский предлагает создать специальную комиссию для внесения изменений в ЕГЭ. В нее, по его мнению, должны войти общественность, эксперты и представители Министерства просвещения.

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В Минпросвещения отказались от комментариев для РБК.

Ранее Минпросвещения исключило иностранный язык из числа обязательных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация. Включение иностранных языков в число школьных предметов, по которым выпускники в обязательном порядке сдают итоговые экзамены, ранее планировалось на 2022 год. В июле возможное исключение этого предмета объясняли «нецелесообразностью введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку».

Теги: «Партия роста», результаты ЕГЭ, образование
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