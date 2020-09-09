Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 сентября
USD ЦБ: 76,07 (+0,11) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 10 сентября
EUR ЦБ: 89,57 (-0,17) Инвестиции, 13:16
Росстат скорректировал оценку падения ВВП России на пике пандемии Экономика, 19:00 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 18:55 «Бавария» объявила об уходе Ивана Перишича Спорт, 18:48 Инспекция с участием ОБСЕ проверит участок в «серой зоне» в Донбассе Общество, 18:44 Mastercard запустила платформу для тестирования национальных криптовалют Крипто, 18:39 В Сочи женщину задержали за поджог 11 автомобилей Общество, 18:32 Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за «страшного» давления Политика, 18:25 Лукашенко заявил о слежении за ним американцами из космоса Политика, 18:23 «Спартак» обжаловал штраф Федуну за слова о клоунаде в судействе Спорт, 18:19 Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии Финансы, 18:17 В Лос-Анджелесе запретили выпрашивать сладости на Хеллоуин из-за COVID Общество, 18:15 Тиньков сообщил о самочувствии после пересадки костного мозга Общество, 18:07 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 18:03 Шанс для биткоина. В России начали отказываться от банковских карт Крипто, 18:02
Общество ,  
0 

Инспекция с участием ОБСЕ проверит участок в «серой зоне» в Донбассе

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

На проблемном участке на линии соприкосновения в Донбассе 10 сентября пройдет инспекция с участием представителей Украины и Донбасса в СЦКК и ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении полпреда России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, которое есть у РБК.

Инспекцию проведут в районе поселка Шумы в 14.00 (совпадает с мск).

Как сообщил Грызлов, по информации Донбасса, Киев расширил свое присутствие на участке в так называемой «серой зоне», создавая новые позиции, в частности, в районе поселка Шумы.

Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе
Политика
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Представители Донбасса для устранения выявленного нарушения и снятия разногласий предложили провести совместную инспекцию. «По итогам обсуждения, Донбассу удалось склонить Украину к выполнению достигнутых ранее договоренностей», — заявил Грызлов.

Ранее в сентябре Грызлов сообщил, что контактная группа договорилась о разминировании 19 участков и разведении сил на четырех участках.

 

Теги: Донбасс, прекращение огня, Борис Грызлов, Украина
Материалы по теме
Киев сообщил об инициировании разговора с Лавровым по Донбассу
Политика
Володин счел дело против Медведчука попыткой сорвать диалог по Донбассу
Политика
Кравчук назвал условие для завершения войны в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter