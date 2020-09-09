Инспекция с участием ОБСЕ проверит участок в «серой зоне» в Донбассе

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

На проблемном участке на линии соприкосновения в Донбассе 10 сентября пройдет инспекция с участием представителей Украины и Донбасса в СЦКК и ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении полпреда России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, которое есть у РБК.

Инспекцию проведут в районе поселка Шумы в 14.00 (совпадает с мск).

Как сообщил Грызлов, по информации Донбасса, Киев расширил свое присутствие на участке в так называемой «серой зоне», создавая новые позиции, в частности, в районе поселка Шумы.

Представители Донбасса для устранения выявленного нарушения и снятия разногласий предложили провести совместную инспекцию. «По итогам обсуждения, Донбассу удалось склонить Украину к выполнению достигнутых ранее договоренностей», — заявил Грызлов.