В Кремле поддержали проведение инспекции проблемного участка в Донбассе

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В Кремле приветствуют проведение инспекции на проблемном участке на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, все участники контактной группы, включая Россию, заинтересованы в продолжении режима прекращения огня, а также в любых действиях, которые ведут к разрядке обстановки на линии соприкосновения.

Накануне полпред России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что 10 сентября на проблемном участке на линии соприкосновения в Донбассе пройдет инспекция с участием представителей Украины и Донбасса в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) и ОБСЕ. Инспекцию проведут в районе поселка Шумы, где, как ранее утверждал Донбасс, Киев расширил свое присутствие, создавая новые позиции.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявлял, что украинская сторона нарушила позиционные договоренности, которые были согласованы в рамках переговоров по усилению режима прекращения огня. По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на линии разграничения в Донбассе поставили свои инженерные сооружения. О нарушениях он сообщал в СЦКК.