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В Приморье семьям погибших из-за тайфуна «Майсак» выплатят по ₽300 тыс.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство Приморского края выделит материальную помощь семьям троих жителей региона, погибших во время прохождения тайфуна «Майсак». Сумма каждой выплаты составит 300 тыс. руб. Соответствующее постановление правительства края опубликовано на сайте правовой информации.

В документе говорится, что разовая материальная помощь предусмотрена супругам, состоящим в зарегистрированном браке, родителям погибших.

Право на выплату предоставляется также несовершеннолетним детям, детям-инвалидам, а также обучающимся на очных отделениях профобразовательных учреждений в возрасте до 23 лет.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства региона, пока за выплатой обратилась одна семья.

Тайфун «Майсак» обрушился на Приморье 3 сентября. С различными травмами в больницы обратились 55 жителей региона.

Погибли три человека. В селе Лукьяновка Шкотовского района местного жителя придавило насмерть дерево, которое повалилось из-за тайфуна. По данным «РИА Новости», еще один инцидент произошел в Уссурийском заливе: стихия выбросила на отмель плавкран «Черноморец-34», в результате чего погибли два матроса.

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Теги: тайфун, Приморье, погибшие
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