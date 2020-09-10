В Приморье семьям погибших из-за тайфуна «Майсак» выплатят по ₽300 тыс.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правительство Приморского края выделит материальную помощь семьям троих жителей региона, погибших во время прохождения тайфуна «Майсак». Сумма каждой выплаты составит 300 тыс. руб. Соответствующее постановление правительства края опубликовано на сайте правовой информации.

В документе говорится, что разовая материальная помощь предусмотрена супругам, состоящим в зарегистрированном браке, родителям погибших.

Право на выплату предоставляется также несовершеннолетним детям, детям-инвалидам, а также обучающимся на очных отделениях профобразовательных учреждений в возрасте до 23 лет.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства региона, пока за выплатой обратилась одна семья.