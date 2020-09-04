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В Приморье погиб один человек в результате урагана

В селе Лукьяновка Шкотовского района Приморского края местного жителя придавило насмерть дерево, которое повалилось из-за ураганного ветра. Об этом сообщает служба правительства региона на своем сайте.

«По данным глав муниципалитетов, основной урон стихия нанесла энергохозяйству и кровлям домов. Так, наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке», — сказано в сообщении.

Также в правительстве отметили, что из-за 300 случаев отключений электроэнергии без света остались 42 тыс. человек. По словам пресс-службы, над решением этой проблемы работают 23 бригады электриков.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее из-за ураганного ветра, вызванного прохождением над Приморским краем тропического тайфуна «Майсак», произошло отключение электроснабжения на участке Владивосток — Смоляниново Дальневосточной железной дороги. В результате этого случился сбой в движении пассажирских поездов.

В правительстве региона уточнили, что в нескольких районах Владивостока были повреждены крыши, в городе унесло плавучий док, подтопило проезд в одном из сел. Помимо этого, в городе Артем из-за ветра сорвало крышу детского сада.

Теги: ураган, Приморье, жертва
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