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В Приморье десятки человек пострадали из-за тайфуна

В Приморском крае десятки человек пострадали во время тайфуна «Майсак». Об этом сообщает министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, передает пресс-служба правительства региона.

«В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь — из 11 человек, обратившихся в «тысячекоечную» больницу, семь человек оперативно прооперированы», — заявила Худченко.

В минздраве отметили, что меньше чем за сутки в больницы обратилось 55 жителей с различными травмами.

Тайфун нанес ущерб и медицинским учреждениям: из-за сильного ветра упали деревья, которые повредили кровли на семи зданиях.

Тайфун «Майсак» привел к сбою в движении поездов в Приморье
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее в правительстве региона сообщили, что в результате тайфуна «Майсак» погиб один человек. В селе Лукьяновка Шкотовского района Приморского края мужчину придавило насмерть дерево, упавшее из-за сильного ветра.

Теги: тайфун, Приморье, пострадавшие
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