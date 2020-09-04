В Приморье десятки человек пострадали из-за тайфуна

В Приморском крае десятки человек пострадали во время тайфуна «Майсак». Об этом сообщает министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, передает пресс-служба правительства региона.

«В основном это ушибы конечностей, инородные тела в переднем отделе глаза. Всем, кто обратился за помощью, была оказана квалифицированная медицинская помощь — из 11 человек, обратившихся в «тысячекоечную» больницу, семь человек оперативно прооперированы», — заявила Худченко.

В минздраве отметили, что меньше чем за сутки в больницы обратилось 55 жителей с различными травмами.

Тайфун нанес ущерб и медицинским учреждениям: из-за сильного ветра упали деревья, которые повредили кровли на семи зданиях.