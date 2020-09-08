МиГ-29 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 75,96 (+0,37) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 89,74 (+0,26) Инвестиции, 13:58
БСК решила продлить разработку своего единственного месторождения соды Бизнес, 18:18 Росприроднадзор нашел новые нарушения у «дочки» «Норникеля» Общество, 18:13 Координационный совет сообщил о выходе на связь пропавших оппозиционеров Политика, 18:11 Лукашенко заявил о невозможности бороться с Telegram-каналами Политика, 17:58 Штаб Бабарико сообщил местонахождение Колесниковой Политика, 17:58 Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных Финансы, 17:51 Штаб Тихановской сообщил о пропаже ее доверенного лица Политика, 17:44 Аналитик: крупные инвесторы покупали биткоины на фоне печати долларов США Крипто, 17:38 Силуанов оценил дефицит бюджета на уровне 4% ВВП по итогам года Экономика, 17:37 Сидорова превзошла Исинбаеву по числу выигранных чемпионатов России Спорт, 17:36 Как мобильные кошельки строят планы по захвату рынка платежей Pro, 17:36 МиГ-29 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем Общество, 17:30 Андрей Себрант: «Человек оказался слабым звеном в рабочих процессах» Индустрия 4.0, 17:30  Северный флот приступил к слежению за кораблями НАТО в Баренцевом море Общество, 17:27
Общество ,  
0 

МиГ-29 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

МиГ-29
МиГ-29 (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)
Российский истребитель Северного флота МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

8 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к госгранице России.

Для того чтобы определить обнаруженный объект и не допустить пересечения границы, в воздух подняли истребитель МиГ-29. После разворота норвежского военного самолета российский истребитель вернулся на аэродром.

МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем
Общество
Истребитель-перехватчик МиГ-31

Военные добавили, что самолет Orion ВВС Норвегии не нарушил государственную границу России, а российский МиГ-29 выполнил полет в соответствии с международными стандартами.

Накануне российский МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем. Тогда норвежский самолет также не нарушил границы России.

На прошлой неделе российские военные трижды перехватывали норвежские самолеты — 1, 3 и 5 сентября.

Теги: Баренцево море, Норвегия, перехват
Материалы по теме
МиГ-31 перехватил военный самолет Норвегии над Баренцевым морем
Политика
В Минобороны заявили о перехвате трех бомбардировщиков ВВС США у границ
Общество
В Минобороны сообщили о вылете МиГ-31 на перехват норвежского патруля
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter