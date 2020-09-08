МиГ-29 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем

МиГ-29 (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Российский истребитель Северного флота МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии. Об этом РБК сообщили в Национальном центре управления обороной России.

8 сентября российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря воздушную цель, которая приближалась к госгранице России.

Для того чтобы определить обнаруженный объект и не допустить пересечения границы, в воздух подняли истребитель МиГ-29. После разворота норвежского военного самолета российский истребитель вернулся на аэродром.

Военные добавили, что самолет Orion ВВС Норвегии не нарушил государственную границу России, а российский МиГ-29 выполнил полет в соответствии с международными стандартами.

Накануне российский МиГ-31 перехватил патрульный самолет Норвегии над Баренцевым морем. Тогда норвежский самолет также не нарушил границы России.