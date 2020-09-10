Доля онлайна в российской рознице приблизилась к уровню развитых стран

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В первом полугодии 2020 года доля российского e-commerce в общем обороте розничной торговли достигла 10,9%, весь оборот онлайн-торговли составил 1,6 трлн руб., подсчитали аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, отчет есть в распоряжении РБК). Объем всего рынка розничной торговли за шесть месяцев года Росстат оценивал в 15,2 трлн руб.

Из-за последствий ограничений на рынке розничной торговли в связи с распространением коронавируса первое полугодие стало «взрывным для онлайн-торговли», говорит президент АКИТ Артем Соколов. «Благодаря этому росту доля онлайн-коммерции впервые превысила 10% (6,1% в 2019 году) и приблизилась к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай», — говорит Соколов. В США и Китае этот показатель составляет 13,9% и 29,9% соответственно.

По данным ассоциации, наибольшее количество заказов (включая траты в зарубежных онлайн-магазинах) в денежном выражении россияне сделали в апреле 2020 года, потребители заказали товаров на 364,5 млн руб. В мае этот показатель уже составил 313,8 млн руб., а в июне к маю снизился на 11,4%, до 277,9 млн руб.

Сейчас рынок постепенно возвращается к своим нормальным оборотам, говорит Соколов, однако в ассоциации прогнозируют, что к концу года весь рынок онлайн-торговли будет оцениваться примерно в 2,9 трлн руб., что на 44,3% больше, чем в 2019 году. «Такое мы видим впервые в истории. В предыдущие годы рынок демонстрировал рост в среднем на 20–30% в год», — уточняет он.