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Бизнес ,  
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Доля онлайна в российской рознице приблизилась к уровню развитых стран

Фото: John Taggart / Bloomberg
Фото: John Taggart / Bloomberg

В первом полугодии 2020 года доля российского e-commerce в общем обороте розничной торговли достигла 10,9%, весь оборот онлайн-торговли составил 1,6 трлн руб., подсчитали аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, отчет есть в распоряжении РБК). Объем всего рынка розничной торговли за шесть месяцев года Росстат оценивал в 15,2 трлн руб.

Из-за последствий ограничений на рынке розничной торговли в связи с распространением коронавируса первое полугодие стало «взрывным для онлайн-торговли», говорит президент АКИТ Артем Соколов. «Благодаря этому росту доля онлайн-коммерции впервые превысила 10% (6,1% в 2019 году) и приблизилась к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай», — говорит Соколов. В США и Китае этот показатель составляет 13,9% и 29,9% соответственно.

Российский рынок интернет-торговли к 2024 году достигнет 2,78 трлн руб.
Бизнес
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

По данным ассоциации, наибольшее количество заказов (включая траты в зарубежных онлайн-магазинах) в денежном выражении россияне сделали в апреле 2020 года, потребители заказали товаров на 364,5 млн руб. В мае этот показатель уже составил 313,8 млн руб., а в июне к маю снизился на 11,4%, до 277,9 млн руб.

Сейчас рынок постепенно возвращается к своим нормальным оборотам, говорит Соколов, однако в ассоциации прогнозируют, что к концу года весь рынок онлайн-торговли будет оцениваться примерно в 2,9 трлн руб., что на 44,3% больше, чем в 2019 году. «Такое мы видим впервые в истории. В предыдущие годы рынок демонстрировал рост в среднем на 20–30% в год», — уточняет он.

В апреле, мае и июне денежный объем посылок из зарубежных онлайн-магазинов ежемесячно составлял менее 40 млн руб., тогда как в начале года потребители тратили в иностранных магазинах около 50 млн руб. в месяц. В ассоциации это снижение связывают со сложностями логистов в месяцы развития пандемии.

Ранее исследователи НИУ ВШЭ фиксировали, что в 2019 году оборот трансграничной интернет-торговли снизился по сравнению с 2018 годом на 3%, до 323 млрд руб. Снизилось почти на те же 3% и количество выполненных заказов: 340 млн против 349 млн штук годом ранее. Основными причинами стали снижение беспошлинного порога на посылки из-за границы и девальвация рубля.

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В целом в первом полугодии 2020 года, по данным АКИТ, россияне получили 122 млн посылок с товарными вложениями.

Теги: АКИТ, онлайн-торговля
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