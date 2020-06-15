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Траты россиян в зарубежных интернет-магазинах снизились впервые за 10 лет

Снижение беспошлинного порога на посылки из-за границы и девальвация рубля сказались на покупках россиян в зарубежных интернет-магазинах. В прошлом году впервые как минимум за десять лет сократился объем трансграничной торговли
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В прошлом году россияне впервые за последнее десятилетие стали меньше заказывать из зарубежных интернет-магазинов, говорится в исследовании НИУ ВШЭ «Российский рынок интернет-торговли: итоги 2019 года, тренды 2020-го». Из имеющихся у РБК материалов следует, что в 2019-м оборот трансграничной интернет-торговли снизился по сравнению с 2018 годом на 3%, до 323 млрд руб. Снизилось почти на те же 3% и количество выполненных заказов: 340 млн против 349 млн штук годом ранее.

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) дает более низкую, чем ВШЭ, оценку, но и она зафиксировала снижение объема трансграничной торговли в денежном выражении: с $3,24 млрд (около 203,1 млрд руб.) в 2018-м до $2,85 млрд (около 184,4 млрд руб.) в 2019-м. Зато само число заказанных товаров увеличилось на 1%, до 380 млн штук.

У Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) свои, наоборот, более высокие, цифры, которые базируются в том числе на данных Сбербанка. По ее версии, в прошлом году объем трансграничной торговли все-таки вырос — на 25% по сравнению с 2018 годом, до 645 млрд руб. Однако АКИТ признает, что общее число посылок и бандеролей снизилось на 7%, до 323,3 млн шт.

Банк России приводит такие данные: в 2019 году стоимость товаров, «приобретенных в иностранных онлайн-магазинах», составила $8,6 млрд, что на 11% меньше, чем годом ранее. В ВШЭ обращают внимание на то, что у применяемого ЦБ подхода есть методические сложности: оценка может завышаться из-за того, что в основе расчета лежит отчетность банков об операциях клиентов с использованием платежных карт, но, как показывает практика, у отдельных банков могут возникать сложности с корректным разделением платежей своих клиентов за товары и услуги, которые не относятся к товарной интернет-торговле.

Как исследователи ВШЭ и отраслевые эксперты объясняют снижение объемов трансграничной торговли, в каких регионах число посылок из-за рубежа по-прежнему показывало рост, каковы успехи российских онлайн-ретейлеров и как на заказы в интернет-магазинах повлияла пандемия — читайте в материале РБК Pro.

Автор: Анна Левинская
Теги: онлайн-торговля, ВШЭ, международные посылки
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