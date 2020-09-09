Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

Дональд Туск (Фото: Adam Warżawa / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Бывший глава Евросовета (ЕС) Дональд Туск предложил в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира выдвинуть супругов Тихановских. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», — говорится в сообщении Туска.

Номинация будет способом отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении протеста за многие годы, пояснил Туск.

Сергей Тихановский — известный в Белоруссии видеоблогер. Его задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов. Это произошло после того, как Тихановский пытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).