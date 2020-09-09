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Протесты в Белоруссии ,  
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Туск предложил выдвинуть супругов Тихановских на Нобелевскую премию мира

Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Adam Warżawa / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Бывший глава Евросовета (ЕС) Дональд Туск предложил в качестве кандидатов на Нобелевскую премию мира выдвинуть супругов Тихановских. Об этом он сообщил в Twitter.

«Я считаю, что это будет сильным сигналом, если ЕС номинирует Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира», — говорится в сообщении Туска.

Номинация будет способом отдать дань уважения всем белорусам, которые приняли участие в самом мирном движении протеста за многие годы, пояснил Туск.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Сергей Тихановский — известный в Белоруссии видеоблогер. Его задержали в конце мая в Гродно, против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов. Это произошло после того, как Тихановский пытался подать документы на регистрацию в качестве кандидата на президентских выборах. Уже после задержания Тихановскому предъявили также обвинения по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В конце июня президент Александр Лукашенко заявил, что лично дал старт уголовному делу против Тихановского. Свои действия он обосновал переживаниями за страну.

В результате единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии стала супруга взятого под стражу блогера Светлана Тихановская. После официального подсчета результатов ЦИК Белоруссии заявила, что она набрала 10,1% голосов, однако Тихановская и ее штаб назвали эти данные фальшивкой и потребовали мирной передачи власти. Позже Тихановская уехала из Белоруссии в Литву, позже она объяснила, что была вынуждена покинуть страну.

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С 9 августа в Минске и крупных городах Белоруссии проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от белорусских властей провести новые выборы президента, прекратить насилие со стороны силовиков и отпустить политических заключенных, среди которых и муж Тихановской.

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
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Теги: Дональд Туск, Светлана Тихановская, Нобелевская премия мира
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