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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 1338 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1338 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы в Telegram-канале.

По словам Раковой, число вылечившихся от инфекции увеличилось до 224 840 человек.

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Ранее оперштаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве умерли 12 пациентов с подтвержденным COVID-19, у всех был диагноз «пневмония». С начала пандемии в Москве от коронавируса умерли 4933 пациента.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в возникновении второй волны эпидемии COVID-19 в России. «Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде», — сказал он. Также глава города назвал пандемию коронавируса разовой историей, о которой жители России забудут через полтора года.

Теги: коронавирус, пандемия, Москва
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