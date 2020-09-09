В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 1338 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В столице за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1338 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб Москвы в Telegram-канале.

По словам Раковой, число вылечившихся от инфекции увеличилось до 224 840 человек.

Ранее оперштаб сообщал, что за минувшие сутки в Москве умерли 12 пациентов с подтвержденным COVID-19, у всех был диагноз «пневмония». С начала пандемии в Москве от коронавируса умерли 4933 пациента.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в возникновении второй волны эпидемии COVID-19 в России. «Я не думаю, что будет вторая волна, по крайней мере так, как ее видят многие эксперты, хотя она, наверное, не исключена в каком-то виде», — сказал он. Также глава города назвал пандемию коронавируса разовой историей, о которой жители России забудут через полтора года.