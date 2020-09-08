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Муфтий Москвы заболел коронавирусом

По словам муфтия, он стал замечать, как мусульмане пренебрежительно относятся к мерам защиты от коронавируса в мечетях. Он призвал верующих не забывать об опасности инфекции
Ильдар Аляутдинов
Ильдар Аляутдинов (Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»)

Муфтий Москвы, заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Ильдар Аляутдинов заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Instagram.

«Какое-то время, к сожалению, болею, COVID и мою семью настиг. Какие-то дни довольно тяжело проходили, и не сразу диагноз поставили — какие-то симптомы присутствовали, но все-таки до конца думали, что, быть может, все-таки не COVID, а обычная ОРВИ или грипп. Но все-таки COVID подтвердился», — заявил муфтий.

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Материал дополняется

Автор: Анастасия Куц
Теги: коронавирус, муфтий, Москва
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