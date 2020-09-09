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Песков оценил перспективы заключения Москвой и Токио мирного договора

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Власти России надеются, что вопрос подписания мирного договора при новом премьер-министре Японии будет решен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы пока не знаем, какова будет практическая линия нового премьер-министра Японии, но надеемся, что он будет сохранять приверженность этой ориентировке на развитие отношений с Россией», — сказал он.

Путин и Абэ заявили о намерении обсудить заключение мирного договора
Политика
Синдзо Абэ

По мнению Пескова, Москва и Токио не смогли приблизиться к соглашению во время работы действующего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. При этом он подчеркнул, что «вся работа Абэ была сконцентрирована на одной конкретной цели — это решить проблему островов».

В конце августа Синдзо Абэ объявил, что намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он возглавлял правительство Японии с 2012 года.

Абэ заявил о сожалении из-за отсутствия мирного договора с Россией
Политика
Синдзо Абэ

Узнав о его отставке, Песков заявил, что Абэ внес «неоценимый вклад» в развитие отношений России и Японии, а также подчеркнул, что президент России Владимир Путин высоко ценит их рабочие отношения.

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Позднее сам Абэ выразил сожаления по поводу отсутствия мирного соглашения между странами. «Я ухожу, не достигнув целей», — сказал он журналистам.

Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ
Политика
Синдзо Абэ

Новый глава японского правительства будет избран 17 сентября на внеочередном заседании парламента.

Теги: Япония, Токио, Синдзо Абэ, Дмитрий Песков
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