Песков оценил перспективы заключения Москвой и Токио мирного договора

Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

Власти России надеются, что вопрос подписания мирного договора при новом премьер-министре Японии будет решен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы пока не знаем, какова будет практическая линия нового премьер-министра Японии, но надеемся, что он будет сохранять приверженность этой ориентировке на развитие отношений с Россией», — сказал он.

По мнению Пескова, Москва и Токио не смогли приблизиться к соглашению во время работы действующего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. При этом он подчеркнул, что «вся работа Абэ была сконцентрирована на одной конкретной цели — это решить проблему островов».

В конце августа Синдзо Абэ объявил, что намерен уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он возглавлял правительство Японии с 2012 года.