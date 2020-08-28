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Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ

Синдзо Абэ
Синдзо Абэ (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Президент России Владимир Путин высоко ценит рабочие отношения с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, объявившем об уходе с поста. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с отставкой Абэ. Песков отметил, что японский премьер внес «неоценимый вклад» в развитие отношений двух стран.

По его словам, приверженность Абэ принципу решения всех самых сложных вопросов посредством переговоров разделяются президентом России.

Премьер Японии Синдзо Абэ ушел в отставку
Политика
Синдзо Абэ

Пресс-секретарь надеется, что преемник Абэ также будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений. В Кремле пожелали премьеру в скором времени решить проблемы со здоровьем.

65-летний Синдзо Абэ решил покинуть пост главы кабинета министров. Свое решение он объяснил состоянием здоровья. Абэ возглавлял правительство Японии с 2012 года. Он второй раз за свою карьеру объявил об уходе в отставку из-за своего самочувствия.

По данным NHK, Абэ страдает хроническим заболеванием — язвенным колитом, в последнее время его состояние ухудшилось. Первая отставка главы японского правительства в 2007 году также была связана с обострением этой болезни.

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Кроме того, Абэ объявил об отставке на фоне низкого рейтинга его кабинета. Он упал до 36% — самого низкого показателя с момента начала второго срока премьера, следует из данных опроса Kyodo. Люди недовольны мерами, принимаемыми властями в связи с пандемией коронавируса.

Теги: Дмитрий Песков, Синдзо Абэ, Владимир Путин, отставка
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