Песков сообщил о высокой оценке Путиным рабочих отношений с Абэ

Синдзо Абэ (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Президент России Владимир Путин высоко ценит рабочие отношения с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, объявившем об уходе с поста. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

Представитель Кремля выразил сожаление в связи с отставкой Абэ. Песков отметил, что японский премьер внес «неоценимый вклад» в развитие отношений двух стран.

По его словам, приверженность Абэ принципу решения всех самых сложных вопросов посредством переговоров разделяются президентом России.

Пресс-секретарь надеется, что преемник Абэ также будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений. В Кремле пожелали премьеру в скором времени решить проблемы со здоровьем.