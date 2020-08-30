СМИ сообщили дату утверждения парламентом Японии нового премьер-министра

Синдзо Абэ (Фото: Franck Robichon / Getty Images)

Внеочередное заседание парламента Японии соберется, чтобы выбрать нового премьера страны, 17 сентября. Сообщение об этом со ссылкой на источники в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) разместили агентства Jiji и Kyodo News.

При этом голосование по кандидатурам на пост главы ЛДП, который будет возглавлять правительство, планируется на 14 сентября. Также сообщается, что к 16 сентября в ЛДП должны определиться с возможными новыми кадровыми назначениями.

Синдзо Абэ 28 августа заявил о своем решении уйти в отставку с поста премьер-министра из-за ухудшения состояния здоровья. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин высоко ценит рабочие отношения с Абэ, добавив, что японский премьер внес «неоценимый вклад» в развитие отношений двух стран.

О своем желании баллотироваться на пост председателя ЛДП заявили экс-глава МИДа, председатель политического совета ЛДП Фумио Кисида, экс-глава Минобороны Сигэру Исиба, бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода, а также генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.