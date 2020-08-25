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Более 13 тыс. детей эвакуировали из «заминированных» детсадов Хабаровска

В Хабаровске эвакуировали более 13,6 тыс. детей из детских садов после сообщений о минировании. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Сообщения о якобы заложенных в детсадах взрывных устройствах поступили на единый номер службы спасения «112». Всего в городе эвакуировали 70 дошкольных учреждений. Здания пришлось покинуть 13 606 детям и 2541 работнику.

Детей временно разместили в библиотеках, школах, домах культуры и других помещениях. Они находятся под присмотром педагогов. После проверок кинологов воспитанники вернутся в детсады.

В Подмосковье «заминировали» аэропорты и торговые центры
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Фото: Владимир Гердо / ТАСС

По данным РБК Новосибирск, в городе заминировали ТЭЦ. Работники эвакуированы. Сообщения о минировании по электронной почте получили приемные ТЭЦ 2,3 и 5, сообщили источники.

В августе неизвестные сообщили о минировании всех железнодорожных вокзалов Москвы. Сообщения пришли на электронную почту столичной полиции. Также «были заминированы» подмосковный аэропорт Жуковский и самолеты в аэропорту Шереметьево.

Теги: Хабаровск, минирование, детский сад
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