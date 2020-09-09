Россияне стали массово отказываться от пластиковых банковских карт

За II квартал 2020 года число депозитных и кредитных пластиковых карт, которые используют россияне, упало на 4,5 млн. Последний раз подобное фиксировали пять лет

Количество депозитных и кредитных карт, которые используют россияне, за II квартал 2020 года (апрель, май, июнь) упало на рекордный за последние пять лет показатель. Об этом со ссылкой на Банк России (ЦБ) сообщает «РИА Новости».

Число пластиковых карт в обращении за этот период сократилось на 2,3% или на 4,5 млн единиц. По данным ЦБ, объем банковских карт, которыми пользуются россияне, уменьшился до 190,3 млн.

Как пишет агентство, в результате снизился и выпуск карт. В апреле-июне 2020 года их число в России увеличилось лишь на 500 тыс.

Последний раз, по сообщению «РИА Новости», подобное снижение отмечали в 2015-ом. Тогда в I квартале года число используемых россиянами карт упало на 4 млн единиц.