Общество , 18 авг, 01:22
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Самолет Минобороны доставил в Россию более 20 детей из Сирии
Самолет Минобороны с российскими детьми из приютов сирийской столицы Дамаск приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Это первый рейс после введения ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
Самолет доставил в Россию 26 детей. Их сопровождали врачи. Детей сначала поместят на карантин в подмосковный центр обсервации, затем их заберут родственники.
Всего из Сирии и Ирака на родину вернули 157 российских детей.
Более 20 детей вернулись из Сирии в феврале. Однако тогда девять детей были вынуждены остаться в Дамаске, пока не будут оформлены все необходимые документы.