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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремова отправят на карантин в СИЗО

Михаил Ефремов в сопровождении конвоя заходит в полицейский автозак у здания Пресненского суда
Михаил Ефремов в сопровождении конвоя заходит в полицейский автозак у здания Пресненского суда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, будет помещен на карантин в следственном изоляторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

«При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения», — сообщили в УФСИН.

Защита Ефремова обжалует приговор
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Елизавета Шаргородская,&nbsp;Эльман Пашаев и&nbsp;Михаил Ефремов

Также там пояснили, что на данный момент приговор в отношении Ефремова в законную силу не вступил, он будет находиться в СИЗО. Если в течение десяти дней защита актера приговор не обжалует, то для отбывания наказания Ефремова отправят в колонию.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.

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Ранее 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с актера 800 тыс. руб. в пользу сына погибшего. Защита Ефремов заявила о намерениях обжаловать приговор.

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Приговор актеру Михаилу Ефремову. Фоторепортаж
Фотогалерея 

ДТП со смертельным исходом произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль Ефремова пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с фургоном Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. Водитель фургона от полученных травм умер в больнице на следующий день.

По данным экспертизы, в момент совершения ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Выступая с последним словом 3 сентября, Ефремов признал вину и раскаялся. Он также извинился перед семьей погибшего, сказав, что ему «их очень жалко».

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, карантин
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