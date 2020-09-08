Ефремова отправят на карантин в СИЗО

Михаил Ефремов в сопровождении конвоя заходит в полицейский автозак у здания Пресненского суда (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, будет помещен на карантин в следственном изоляторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве.

«При поступлении в СИЗО он пройдет первичный медицинский осмотр и будет помещен в камеру карантинного отделения», — сообщили в УФСИН.

Также там пояснили, что на данный момент приговор в отношении Ефремова в законную силу не вступил, он будет находиться в СИЗО. Если в течение десяти дней защита актера приговор не обжалует, то для отбывания наказания Ефремова отправят в колонию.

РБК направил запрос в пресс-службу ФСИН России.